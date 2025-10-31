Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Les JEMA invitent le public à rencontrer les professionnels qui façonnent l’excellence artisanale. Ateliers ouverts, formations, démonstrations, conférences et visites inédites permettent de plonger au cœur des savoir-faire.

Une programmation riche et inspirante à découvrir en ligne dès mars. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

German : Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Italiano :

Espanol : Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Limoges Métropole