Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Site verrier de Meisenthal Meisenthal
Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Site verrier de Meisenthal Meisenthal samedi 11 avril 2026.
Meisenthal
Journées Européennes des Métiers d’Art 2026
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 13:30:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Journées européennes des métiers d’art 2026.
Le Site Verrier met à l’honneur le verre et l’osier, matériaux complices !
Dans le cadre d’une coopération transatlantique enflammée, TomaziCabral, duo de designers
brésiliens et les verriers du CIAV, ont célébré le mariage insolite entre la tradition du tressage
de fibres végétales au Brésil et les gestes verriers de Meisenthal. Ce travail est mis à l’honneur
dans l’exposition Impression présentée au Centre International d’Art Verrier. En écho à cette
exposition, dans le cadre des vingtièmes Journées européennes de métiers d’art, le Site
Verrier, met à l’honneur deux matériaux depuis longtemps complices le verre et l’osier !
Infos www.site-verrier-meisenthal.fr
Programme JEMA 2026
Samedi 11 & Dimanche 12 avril 13h30 18h Entrée Libre Parcours de visite
Musée du Verre
– Exposition temporaire Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau
– Impromptus Le temps d’intermèdes-surprise, les médiateurs vous proposent des
présentations courtes sur le lien intime entretenu depuis longtemps entre verre et osier.
Programmation aléatoire annoncée sur place Tout public Durée 5 à 10 minutes
Centre International D’art Verrier
– Exposition temporaire Impression par le duo TomaziCabral, designers brésiliens
– Rencontre avec Nicole Tomazi et Sergio Cabral
– Démonstration de soufflage dans des moules en fibres végétales
Toutes les demi-heures de 14h15 à 17h45
Rencontres avec des vanniers
– Découvrez l’art de la vannerie, en partenariat avec le collectif Brin dessus, Brin dessous
(Thibault Blessing Osier des Vosges du Nord + Lucy Rocchitelli L’Echo des brins)
Halle Verrière
– Concert Laura Cox (Blues Rock) + Pacôme Rotondo
Samedi 11 avril Ouverture des portes à 20h
Informations, billetterie www.halle-verrière.frTout public
0 .
Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91
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English :
Journées européennes des métiers d?art 2026.
Le Site Verrier honors glass and wicker, complementary materials!
As part of a fiery transatlantic collaboration, Brazilian design duo TomaziCabral
and CIAV glassmakers celebrate the unusual marriage between Brazil?s tradition of plant-fiber weaving
and the glassmaking skills of Meisenthal. This work is featured
in the Impression exhibition at the Centre International d?Art Verrier. Echoing this
exhibition, as part of the twentieth Journées européennes de métiers d?art, the Site
Verrier, will be honoring two materials that have long been close companions: glass and wicker!
Infos www.site-verrier-meisenthal.fr
JEMA 2026 program
Saturday April 11 & Sunday April 12 1:30 pm 6 pm Free admission ? Tour itinerary
Glass Museum
– Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau temporary exhibition
– Impromptus: During surprise interludes, our mediators offer short presentations
presentations on the intimate, long-standing relationship between glass and wicker.
Random program announced on site Open to all Duration: 5 to 10 minutes
Center International D?art Verrier
– Temporary exhibition Impression by Brazilian designers TomaziCabral
– Meeting with Nicole Tomazi and Sergio Cabral
– Demonstration of glass-blowing in plant fiber molds
Every half-hour from 2.15pm to 5.45pm
Encounters with basket-makers
– Discover the art of basket-making, in partnership with Brin dessus, Brin dessous
(Thibault Blessing ? Osier des Vosges du Nord + Lucy Rocchitelli ? L?Echo des brins)
Halle Verrière
– Concert Laura Cox (Blues Rock) + Pacôme Rotondo
Saturday April 11 Doors open at 8pm
Information and tickets: www.halle-verrière.fr
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-07 par OT DU PAYS DE BITCHE
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