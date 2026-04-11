Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Site verrier de Meisenthal Meisenthal

Meisenthal

Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 13:30:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Journées européennes des métiers d’art 2026.

Le Site Verrier met à l’honneur le verre et l’osier, matériaux complices !

Dans le cadre d’une coopération transatlantique enflammée, TomaziCabral, duo de designers

brésiliens et les verriers du CIAV, ont célébré le mariage insolite entre la tradition du tressage

de fibres végétales au Brésil et les gestes verriers de Meisenthal. Ce travail est mis à l’honneur

dans l’exposition Impression présentée au Centre International d’Art Verrier. En écho à cette

exposition, dans le cadre des vingtièmes Journées européennes de métiers d’art, le Site

Verrier, met à l’honneur deux matériaux depuis longtemps complices le verre et l’osier !

Infos www.site-verrier-meisenthal.fr

Programme JEMA 2026

Samedi 11 & Dimanche 12 avril 13h30 18h Entrée Libre Parcours de visite

Musée du Verre

– Exposition temporaire Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau

– Impromptus Le temps d’intermèdes-surprise, les médiateurs vous proposent des

présentations courtes sur le lien intime entretenu depuis longtemps entre verre et osier.

Programmation aléatoire annoncée sur place Tout public Durée 5 à 10 minutes

Centre International D’art Verrier

– Exposition temporaire Impression par le duo TomaziCabral, designers brésiliens

– Rencontre avec Nicole Tomazi et Sergio Cabral

– Démonstration de soufflage dans des moules en fibres végétales

Toutes les demi-heures de 14h15 à 17h45

Rencontres avec des vanniers

– Découvrez l’art de la vannerie, en partenariat avec le collectif Brin dessus, Brin dessous

(Thibault Blessing Osier des Vosges du Nord + Lucy Rocchitelli L’Echo des brins)

Halle Verrière

– Concert Laura Cox (Blues Rock) + Pacôme Rotondo

Samedi 11 avril Ouverture des portes à 20h

Informations, billetterie www.halle-verrière.frTout public

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Site verrier de Meisenthal 1 Place Robert Schuman Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 82 91

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English :

Journées européennes des métiers d?art 2026.

Le Site Verrier honors glass and wicker, complementary materials!

As part of a fiery transatlantic collaboration, Brazilian design duo TomaziCabral

and CIAV glassmakers celebrate the unusual marriage between Brazil?s tradition of plant-fiber weaving

and the glassmaking skills of Meisenthal. This work is featured

in the Impression exhibition at the Centre International d?Art Verrier. Echoing this

exhibition, as part of the twentieth Journées européennes de métiers d?art, the Site

Verrier, will be honoring two materials that have long been close companions: glass and wicker!

Infos www.site-verrier-meisenthal.fr

JEMA 2026 program

Saturday April 11 & Sunday April 12 1:30 pm 6 pm Free admission ? Tour itinerary

Glass Museum

– Eugène Kremer, compagnon de l’Art nouveau temporary exhibition

– Impromptus: During surprise interludes, our mediators offer short presentations

presentations on the intimate, long-standing relationship between glass and wicker.

Random program announced on site Open to all Duration: 5 to 10 minutes

Center International D?art Verrier

– Temporary exhibition Impression by Brazilian designers TomaziCabral

– Meeting with Nicole Tomazi and Sergio Cabral

– Demonstration of glass-blowing in plant fiber molds

Every half-hour from 2.15pm to 5.45pm

Encounters with basket-makers

– Discover the art of basket-making, in partnership with Brin dessus, Brin dessous

(Thibault Blessing ? Osier des Vosges du Nord + Lucy Rocchitelli ? L?Echo des brins)

Halle Verrière

– Concert Laura Cox (Blues Rock) + Pacôme Rotondo

Saturday April 11 Doors open at 8pm

Information and tickets: www.halle-verrière.fr

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Meisenthal a été mis à jour le 2026-04-07 par OT DU PAYS DE BITCHE