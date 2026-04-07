Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, Place du Château, Strasbourg

Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 7 – 12 avril Place du Château Bas-Rhin

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-07T10:00:00+02:00 – 2026-04-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

Du 7 au 12 avril 2026, l’Alsace vibrera au rythme des Journées Européennes des Métiers d’Art. Pour cette 19ᵉ édition, placée sous le thème « Cœurs à l’ouvrage », le public est invité à découvrir la richesse des métiers d’art contemporains à travers tout le territoire.

À cette occasion, plus de 50 professionnels des métiers d’art ouvrent les portes de leurs ateliers en Alsace et proposent démonstrations, visites et temps d’échange privilégiés. Céramique, verre, bois, métal, textile, bijou, arts graphiques… la diversité des pratiques reflète la vitalité de la création contemporaine en Alsace. Les visiteurs pourront observer la transformation de la matière, comprendre les gestes et appréhender les démarches artistiques qui donnent naissance aux œuvres.

Le week-end des 11 et 12 avril constituera un temps fort de la manifestation, avec une large ouverture d’ateliers et de rendez-vous organisés sur l’ensemble du territoire alsacien. Une occasion unique d’entrer dans les coulisses de la création et de rencontrer celles et ceux qui font vivre les métiers d’art au quotidien.

Plus d’informations et programme complet : https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme

Place du Château 16 PL de la Cathédrale Strasbourg (67000) Strasbourg 67000 Centre Bas-Rhin Grand Est [{« link »: « https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme »}]

Un week-end exceptionnel pour découvrir les métiers d’art au cœur des ateliers alsaciens. Exposition métiers d’art