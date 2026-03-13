Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Rue du Coëtlosquet Saint-Louis-lès-Bitche

Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07

La grande place, musée Saint-Louis.

Le musée est la porte d’entrée dans l’histoire et l’actualité de Saint-Louis à travers la découverte de ses collections, ses savoir-faire et de son environnement. Niché au sein de la manufacture, il présente les collections patrimoniales et contemporaines à travers plus de 2000 créations exceptionnelles. Le musée déroule un parcours historique de savoir-faire autour d’un puits central, sublimé par des luminaires, dont une œuvre unique de 120 lumières.

– Visite libre du musée du 7 au 10 avril 2026 de 10h à 13h et de 14h à 18h.

– Entrée gratuite les samedi 11 et dimanche 12 avril, de 10h à 18h.

Les rendez-vous d’exception visite de la manufacture du 7 au 10 avril 2026.

En parcourant la manufacture Saint-Louis, reconnue Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV), vous

découvrirez les gestes des artisans comptant parmi les Meilleurs ouvriers de France et les Chevaliers de l’Ordre des Arts & Lettres. Tous sont détenteurs de savoir-faire enrichis de génération en génération, inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Leur talent a fait de Saint-Louis une référence internationale d’art de vivre. Cette immersion vous plongera dans 440 ans d’histoire.

– Visite guidée gratuite du 7 au 10 avril à 11h (durée de la visite 1h30). Sur réservation, hors groupe (sous réserve de places disponibles).

À la rencontre des artisans tailleurs les 11 et 12 avril 2026.

Parmi les soixante métiers qui œuvrent collectivement à la réalisation de pièces exceptionnelles Saint-Louis, la taille manuelle offre des possibilités infinies de décoration des objets avec des motifs individuels ou combinés les uns aux autres. La dextérité des artisans tailleurs permet d’enrichir constamment le répertoire historique, qui compte 12 000 références de décors. Leur rencontre et l’observation de leurs gestes vous feront apprécier la maîtrise et les subtilités de ce savoir-faire.

– Démonstration toutes les 30 minutes.

– Samedi 11 avril (après-midi), de 14h15 à 17h15.

– Dimanche 12 avril (journée), de 10h30 à 12h et de 14h15 à 17h15.

– Entrée gratuite au musée, de 10h à 18h sur le weekend.

Profitez également des Journées Européennes des Métiers d’Art pour

– Bénéficier de -10% sur les produits Saint-Louis au Comptoir de la manufacture, les 11 et 12 avril.

– Explorer les Étoiles Terrestres https://etoiles-terrestres.fr/la-constellation/

– Flâner au Marché paysan le 12 avril. Informations www.amem57.fr/marche-paysanTout public

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Rue du Coëtlosquet La Grande Place Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 3 87 06 64 70 accueil.musee@saint-louis.com

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English :

La grande place, Saint-Louis museum.

The museum is the gateway to Saint-Louis history and current affairs, through the discovery of its collections, know-how and environment. Nestled in the heart of the factory, it presents heritage and contemporary collections through more than 2,000 exceptional creations. The museum takes visitors on a historical journey of expertise around a central well, sublimated by lighting fixtures, including a unique work of 120 lights.

– Free admission to the museum from April 7 to 10, 2026, from 10 a.m. to 1 p.m. and from 2 p.m. to 6 p.m.

– Free admission on Saturday April 11 and Sunday April 12, from 10 a.m. to 6 p.m.

Exceptional events: visit to the factory from April 7 to 10, 2026.

Take a tour of the Saint-Louis factory, recognized as an Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV)

discover the skills of craftsmen who are among France?s Best Workers and Chevaliers de l?Ordre des Arts & Lettres. They are all holders of skills that have been enriched from generation to generation, and have been listed as part of humanity?s intangible cultural heritage by UNESCO. Their talent has made Saint-Louis an international benchmark for the art of living. Immerse yourself in 440 years of history.

– Free guided tour from April 7 to 10 at 11 a.m. (duration: 1h30). Reservations required, except for groups (subject to availability).

Meet the stone-cutting craftsmen on April 11 and 12, 2026.

Among the sixty trades that work collectively to create exceptional Saint-Louis pieces, hand-cutting offers infinite possibilities for decorating objects with individual or combined motifs. The dexterity of our craftsmen constantly enriches the historical repertoire, which includes 12,000 decor references. Meeting them and observing their gestures will help you appreciate the mastery and subtlety of this know-how.

– Demonstrations every 30 minutes.

– Saturday April 11 (afternoon), 2.15pm to 5.15pm.

– Sunday April 12 (daytime), 10:30am to 12pm and 2:15pm to 5:15pm.

– Free admission to the museum, from 10am to 6pm over the weekend.

Take advantage of the Journées Européennes des Métiers d?Art to

– Take advantage of a 10% discount on Saint-Louis products at the Comptoir de la Manufacture, on April 11 and 12.

– Explore the Étoiles Terrestres: https://etoiles-terrestres.fr/la-constellation/

– Stroll through the Farmers’ Market on April 12. Information: www.amem57.fr/marche-paysan

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-03-13 par OT DU PAYS DE BITCHE