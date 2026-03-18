Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Saintes
Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Saintes mercredi 1 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art 2026
Saintes & Saintonge Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-01
Du 1er au 12 avril 2026, les JEMA reviennent pour mettre à l’honneur les métiers d’art et les savoir-faire d’exception à travers toute l’Europe.
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Saintes & Saintonge Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
From April 1 to 12, 2026, JEMA will be back to showcase exceptional craftsmanship and know-how throughout Europe.
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge