Journées Européennes des Métiers d’Art à Dijon Salle des États Dijon
Journées Européennes des Métiers d’Art à Dijon Salle des États Dijon samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art à Dijon
Salle des États 97 Rue de la Liberté Dijon Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11 2026-04-12
La salle des États, au cœur du Palais des Ducs de Bourgogne, s’animera le temps d’un week-end pour accueillir 38 professionnels des métiers d’art . Une occasion rare de plonger au cœur de la création contemporaine, au contact direct de celles et ceux qui façonnent la matière avec passion.
Pendant deux jours, les visiteurs pourront échanger librement avec les artisans , découvrir leurs techniques, leurs parcours, et admirer des pièces uniques réalisées avec une maîtrise hors du commun.
Entrée gratuite une immersion vibrante dans l’excellence artisanale, une parenthèse inspirante où l’on peut autant s’émerveiller que repartir avec une création authentique entre les mains. .
Salle des États 97 Rue de la Liberté Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art à Dijon
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art à Dijon Dijon a été mis à jour le 2026-03-24 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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