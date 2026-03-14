Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez Fresnay-sur-Sarthe et ses artisans d’art à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art !

Le samedi 11 et le dimanche 12 avril Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe ! Tous les participants seront présents en continu (10h-18h) sur leur stand ou dans leur atelier pour vous donner des explications et proposer des démonstrations.

Au programme

– de nombreux ateliers d’artisans d’art et d’artistes ouverts vitrailliste, graveuse, photographe, charpentier ou encore luthier (listing complet dans le programme en téléchargement)

– plusieurs artistes invités à découvrir dans la salle Georges Durand, le Parc du Château, à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne et à l’Espace culturel Cofea (3 Rue Saint-Sauveur)

– ouverture du Musée de la Coiffe et de son atelier de restauration de coiffes

– ouverture des boutiques des brocanteurs, antiquaires et galeries d’art pour que vous puissiez chiner tout en vous baladant

– trois temps forts présentation d’un projet de restauration de tableau par Aurélie Terral Dréano le vendredi 10 avril à 20h30 en l’Église Notre-Dame, création d’une enseigne peinte samedi et dimanche de 10h à 18h par Sébastien Le Mentec à la future maison des associations (Place de Bassum) et réalisation d’une peinture de chauve-souris samedi et dimanche de 10h à 18h par Artem Manon dans la Salle Georges Durand (Parc du Château).

Pour vous aiguiller lors de votre visite, deux pôles d’accueil et d’informations seront mis en place

– à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles (19 Avenue du Docteur Riant) samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h

– sous les Halles (Place de Bassum) samedi et dimanche de 10h à 18h

Programme complet disponible en téléchargement ou auprès de l’Office de Tourisme de Fresnay-sur-Sarthe. .

Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75

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English :

Discover Fresnay-sur-Sarthe and its craftspeople at the Journées Européennes des Métiers d’Art!

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Alpes Mancelles