Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe
Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe
Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Découvrez Fresnay-sur-Sarthe et ses artisans d’art à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art !
Le samedi 11 et le dimanche 12 avril Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe ! Tous les participants seront présents en continu (10h-18h) sur leur stand ou dans leur atelier pour vous donner des explications et proposer des démonstrations.
Au programme
– de nombreux ateliers d’artisans d’art et d’artistes ouverts vitrailliste, graveuse, photographe, charpentier ou encore luthier (listing complet dans le programme en téléchargement)
– plusieurs artistes invités à découvrir dans la salle Georges Durand, le Parc du Château, à l’Atelier-galerie L’Antre du Chêne et à l’Espace culturel Cofea (3 Rue Saint-Sauveur)
– ouverture du Musée de la Coiffe et de son atelier de restauration de coiffes
– ouverture des boutiques des brocanteurs, antiquaires et galeries d’art pour que vous puissiez chiner tout en vous baladant
– trois temps forts présentation d’un projet de restauration de tableau par Aurélie Terral Dréano le vendredi 10 avril à 20h30 en l’Église Notre-Dame, création d’une enseigne peinte samedi et dimanche de 10h à 18h par Sébastien Le Mentec à la future maison des associations (Place de Bassum) et réalisation d’une peinture de chauve-souris samedi et dimanche de 10h à 18h par Artem Manon dans la Salle Georges Durand (Parc du Château).
Pour vous aiguiller lors de votre visite, deux pôles d’accueil et d’informations seront mis en place
– à l’Office de Tourisme des Alpes Mancelles (19 Avenue du Docteur Riant) samedi de 10h à 17h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 16h
– sous les Halles (Place de Bassum) samedi et dimanche de 10h à 18h
Programme complet disponible en téléchargement ou auprès de l’Office de Tourisme de Fresnay-sur-Sarthe. .
Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 23 75
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English :
Discover Fresnay-sur-Sarthe and its craftspeople at the Journées Européennes des Métiers d’Art!
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art à Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-03-11 par OT des Alpes Mancelles