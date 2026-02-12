JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART A LA LAITERIE DU MAZEAU Le Mazeau
chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
2026-04-11 2026-04-12
Dans une ancienne laiterie, un concentré de talents à découvrir
Ces Journées Européennes des Métiers d’Art à la Laiterie du Mazeau vous permettront de découvrir des savoir-faire locaux.
Vitrailliste, tapisserie, reliure, vannerie, ferronnerie, céramiste……..
Visites gratuites
Restauration rapide sur place .
English :
In a former dairy, a concentration of talent to discover
