JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART A LA LAITERIE DU MAZEAU Le Mazeau

JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART A LA LAITERIE DU MAZEAU

chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau Vendée

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Dans une ancienne laiterie, un concentré de talents à découvrir

Ces Journées Européennes des Métiers d’Art à la Laiterie du Mazeau vous permettront de découvrir des savoir-faire locaux.

Vitrailliste, tapisserie, reliure, vannerie, ferronnerie, céramiste……..

Visites gratuites

Restauration rapide sur place .

chemin de l’ancienne laiterie Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire mazarts.asso@gmail.com

English :

In a former dairy, a concentration of talent to discover

