Journées européennes des métiers d’art à La Manivelle ô vents La Manivelle ô vents Targon

Journées européennes des métiers d’art à La Manivelle ô vents

La Manivelle ô vents 14 Rue René Pezat Targon Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, c’est l’occasion pour nous d’ouvrir nos ateliers, inviter des artisan-e-s du coin et vous rencontrer. Comme l’année dernière, nous ouvrirons les locaux samedi et dimanche pour des ateliers gratuits (sur réservation) atelier d’initiation au tressage en osier brut, expérimentation du tour de poterie, ateliers d’initiation à la maroquinerie, découverte de la broderie et autres à venir. Entrée libre. Cette année, nous coorganisons cet événement avec les Chantiers Tramasset du Tourne et Les Ateliages de Sauveterre-de-Guyenne, qui vous proposeront également de belles choses durant le week-end. .

La Manivelle ô vents 14 Rue René Pezat Targon 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 79 56 07 lesatelierspartages33@gmail.com

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English : Journées européennes des métiers d’art à La Manivelle ô vents

L’événement Journées européennes des métiers d’art à La Manivelle ô vents Targon a été mis à jour le 2026-03-17 par OT de l’Entre-deux-Mers