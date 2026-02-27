Journées Européennes des Métiers d’art à la micro-folie Chapelle des carmélites Ploërmel

Journées Européennes des Métiers d’art à la micro-folie

Chapelle des carmélites 4 bis rue Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

2026-04-10

La Ville de Ploërmel célèbre une nouvelle fois l’excellence des métiers d’art en s’inscrivant pleinement dans la thématique nationale des Journées Européennes des Métiers d’Art Cœur à l’Ouvrage . Pour cette deuxième édition, le site exceptionnel de la Chapelle du Couvent des Carmélites, récemment restauré, devient l’écrin privilégié d’un événement qui place le geste, la matière et la création au cœur de la rencontre entre professionnels et publics.

Durant trois jours, plus de vingt artisans d’art investissent le lieu à travers

– une exposition-vente de haut niveau , ponctuée de démonstrations de savoir-faire , de temps d’échanges privilégiés avec les visiteurs et de rencontres dédiées aux publics scolaires , afin de transmettre la passion et la richesse des métiers d’art aux nouvelles générations.

( Deux parcours complémentaires sont proposés un parcours intérieur , au sein de la Chapelle, et un parcours extérieur sur le parvis, accueillant des professionnels sous barnums ainsi qu’une exposition de sculptures métalliques monumentales de l’Atelier Étincelles dans le jardin.

En résonance avec cette programmation, le site accueillant le musée numérique Micro-Folie propose une collection spéciale Métiers d’art , diffusée sur écran géant pendant toute la durée des JEMA. Cette immersion numérique offrira aux visiteurs une exploration sensible des gestes, des matières, des inspirations et de la restauration du patrimoine , à travers des œuvres et savoir-faire d’artisans d’ici et d’ailleurs.

Enfin, pour faire rayonner la création au-delà du site principal, un parcours des métiers d’art est déployé à travers la ville de Ploërmel. Ce circuit invite le public à découvrir d’autres sites et ateliers ouverts proposant une déambulation culturelle au cœur du territoire.

Événement fédérateur et emblématique, les JEMA 2026 à Ploërmel s’annoncent comme un rendez-vous incontournable, plaçant l’humain, la transmission et la création au centre d’une manifestation ouverte à tous les publics .

Cet événement a été sélectionné en tant que Coup de cœur de la programmation des JEMA 2026, pour son initiative collective, la qualité des activités proposées, et l’attention portée aux activités pour le jeune public. Plus d’informations sur les Coup de cœur dans la rubrique Actualités du site.

De nombreux artisans sont présents et représentent divers domaines

Création de robes de mariée sur mesure, bijouterie-joaillerie, Tissage, sculpture sur pierre, ébénisterie et rénovation de mobilier, maroquinerie, céramique et poterie, création textile, création de figurines, émaillage sur métal, création de luminaires en bois flotté, dentellerie aux fuseaux et à l’aiguille, sculpture sur métal, création de bijoux en ivoire végétal et ormeau, coutellerie, gravure, création de sandales et sabots en bois et en cuir, ainsi que d’accessoires en cuir et en laine, filage de verre

Venez nombreux découvrir ces talentueux artisans ! .

