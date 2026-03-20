Journées Européennes des Métiers d’Art à la MOPO

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 09:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À cette occasion, venez découvrir le savoir-faire des Compagnons du Devoir de la Maison de Troyes.



Couvreurs, menuisiers, charpentiers, maçons et tailleurs de pierre seront présents pour vous proposer des démonstrations et échanger avec vous autour de leurs métiers. .

Maison de l’Outil et de la Pensée Ouvrière Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 26 contact@mopo3.com

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English :

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art à la MOPO Troyes a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne