Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco Granville
Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco Granville mercredi 8 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco
22 Rue Notre Dame Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-08 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-08 2026-04-09 2026-04-11
Si l’atelier d’une artisane pouvait parler, que nous raconterait-il ?
Regardez l’atelier comme un langage du processus de création, avec ses rituels, ses outils, ses gestes.
Au fil du temps, d’entretiens, de rencontres, Julie Bourdais a cartographié avec des dessins ou photographies, l’atelier de Claire Helloco, cet endroit qui précède la création, l’atelier comme un portrait en creux.
Venez découvrir cette cartographie à l’atelier boutique Helloco. .
22 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 7 50 47 93 89 helloco.bijoux@gmail.com
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L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco Granville a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche