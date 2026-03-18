Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco

22 Rue Notre Dame Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-11

Si l’atelier d’une artisane pouvait parler, que nous raconterait-il ?

Regardez l’atelier comme un langage du processus de création, avec ses rituels, ses outils, ses gestes.

Au fil du temps, d’entretiens, de rencontres, Julie Bourdais a cartographié avec des dessins ou photographies, l’atelier de Claire Helloco, cet endroit qui précède la création, l’atelier comme un portrait en creux.

Venez découvrir cette cartographie à l’atelier boutique Helloco. .

22 Rue Notre Dame Granville 50400 Manche Normandie +33 7 50 47 93 89 helloco.bijoux@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > A l’atelier boutique Helloco Granville a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche