Journées Européennes des Métiers d’Art Alençon, des mains d’exception Place Foch Alençon

Journées Européennes des Métiers d’Art Alençon, des mains d’exception

Place Foch Hôtel de Ville Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-07

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, la Ville d’Alençon porte un projet fédérateur mettant à l’honneur les savoir-faire du territoire.

Huit artisans participeront à cette édition en ouvrant les portes de leurs ateliers selon des horaires définis, proposant démonstrations et présentations de leurs métiers au public. Un collectif d’artisans sera également accueilli à la Maison des 7 Colonnes, bâtiment emblématique de la ville datant du XIVᵉ siècle et comptant parmi les plus anciens édifices d’Alençon, où ils exposeront leurs créations. Des permanences d’artisans y seront assurées et plusieurs professionnels locaux présenteront des pièces représentatives de leur savoir-faire.

Enfin, la ville proposera un temps fort durant la semaine sous la forme d’un chantier ouvert des peintres en décors interviendront en public sur un projet de valorisation d’un point de la ville, offrant ainsi une immersion vivante au cœur des métiers d’art.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Place Foch Hôtel de Ville Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 23 33 24 16 alice.orzechowski@ville-alencon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art Alençon, des mains d’exception

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Alençon, des mains d’exception Alençon a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme