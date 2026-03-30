Journées Européennes des Métiers d’Art Les Arcades Antibes
Journées Européennes des Métiers d’Art Les Arcades Antibes mardi 7 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art
Les Arcades 18 boulevard d’Aguillon Antibes Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Expositions, démonstrations et ateliers à l’Espace culturel LES ARCADES, Bd d’Aguillon
.
Les Arcades 18 boulevard d’Aguillon Antibes 06600 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 90 91 00
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English : European Artistic Crafts Days
Exhibitions, demonstrations and workshops at the LES ARCADES Cultural Centre, Boulevard d’Aguillon
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Antibes a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme d’Antibes Juan-les-Pins
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