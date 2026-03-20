Journées Européennes des Métiers d’Art Art verrier et photographie Lieu-dit la Petite Grange Belforêt-en-Perche

Journées Européennes des Métiers d’Art Art verrier et photographie

Lieu-dit la Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Samedi 2026-04-07 14:00:00

fin : 2026-04-09 18:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

Plasticienne conjuguant l’art verrier et la photographie, je travaille les réfractions de la lumière dans l’intention de rendre vivante les photographies que j’intègre dans des créations en verre. Cette fusion est rendue possible par la technique du transfert , un savoir-faire emprunté aux céramistes. Je réalise ainsi des pièces en pâte de verre, des sculptures à cire perdue, des tableaux.

Dans la grange qui me sert d’atelier, dans un ancien corps de ferme à 3 mn à pied du centre de la Petite Cité de Caractère de La Perrière, je produis des œuvres uniques. Mon travail comprend aussi la création de pièces de décoration intérieures, dont certaines évoquent des vitraux contemporains ainsi que des photographies éditées sur papier fine art.

Je participe à de nombreuses expositions en France et à l’étranger. Des œuvres en collections publiques et privées dont le Livre du Souvenir des feuilles en pâte de verre façonnées à la main, et de photographies de famille fusionnées en son sein, a été acquis par le Musée Niepce de Châlon-sur-Saône.

Portes ouvertes durant les journées des JEMA, et visites toute l’année sur rendez-vous vous pourrez y voir les fours, y observer les matériaux employés, vous faire expliquer les techniques utilisées, et découvrir dans l’espace d’exposition les œuvres photographiques et de verre.

Retrouvez tout le programme des JEMA en Normandie sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Lieu-dit la Petite Grange La Perrière Belforêt-en-Perche 61360 Orne Normandie +33 7 86 46 91 41 asteri@evycohen.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Art verrier et photographie

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Art verrier et photographie Belforêt-en-Perche a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme