Journées Européennes des Métiers d’Art > Artisan la main qui crée ARDEVON Pontorson

Journées Européennes des Métiers d’Art > Artisan la main qui crée

ARDEVON 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 08:50:00

fin : 2026-04-12 18:50:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre idyllique du Prieuré d’Ardevon en face du Mont Saint-Michel, venez découvrir une sélection d’artisans qui vous présenteront leur savoir-faire exceptionnel via des stands actifs. Sur chaque stand, les artisans en phase de création répondront à vos questions. Vous pourrez admirer la précision de leurs gestes. Une grande diversité de métiers vous attend travail du fer, du verre, du bois ou de la vannerie, ameublement, fabrication et restauration d’instruments de musique et bien d’autres surprises… Profitez en pour visiter le prieuré, sa grange au dime, sa salle haute, son pigeonnier à 5 minutes du Mont Saint-Michel et de sa superbe baie. .

ARDEVON 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 61 14 23 39 lescharpentiersdubocage@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Artisan la main qui crée

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Artisan la main qui crée Pontorson a été mis à jour le 2026-03-18 par OT MSM Normandie BIT Genêts