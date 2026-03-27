Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création Route de la Corniche Hendaye
Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création Route de la Corniche Hendaye samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Les Journées Européennes des Métiers d’Art, c’est aussi à Abbadia !
Visitez le château et rencontrez des étudiants et artisans d’art mis à l’honneur ce week-end.
Des Métiers d’Art minutieux mais qui ne sont pas choisis au hasard ! Ils sont aussi représentés dans la construction du château. L’occasion de découvrir Abbadia autrement.
Atelier de broderie Kawandi avec Hada Creation. Création de motifs à partir de chutes de tissus, assemblés avec différents points de broderie (démarche Upcycling Artisanale et Créative). .
Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création Hendaye a été mis à jour le 2026-03-27 par Hendaye Tourisme & Commerce
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