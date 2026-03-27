Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création Route de la Corniche Hendaye

Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 15:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Les Journées Européennes des Métiers d’Art, c’est aussi à Abbadia !

Visitez le château et rencontrez des étudiants et artisans d’art mis à l’honneur ce week-end.

Des Métiers d’Art minutieux mais qui ne sont pas choisis au hasard ! Ils sont aussi représentés dans la construction du château. L’occasion de découvrir Abbadia autrement.

Atelier de broderie Kawandi avec Hada Creation. Création de motifs à partir de chutes de tissus, assemblés avec différents points de broderie (démarche Upcycling Artisanale et Créative). .

Route de la Corniche Abbadia, le Château-Observatoire Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 04 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier avec Hada Création Hendaye a été mis à jour le 2026-03-27 par Hendaye Tourisme & Commerce