Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier broderie avec Julie Percillier Incubateur Faidherbe – Les Ateliers de Paris Paris

Julie Percillier est brodeuse et paysagère textile et actuellement résidente aux Ateliers de Paris, l’incubateur de la Ville de Paris dédié au design, à la mode et aux métiers d’art.

Initiez-vous à la broderie à l’aiguille lors d’un atelier créatif autour de la nature. À partir de modèles de plantes, vous apprendrez le point de feston pour broder les contours de votre plante et donner naissance à un herbier textile unique. Une fois la broderie réalisée, la forme sera découpée puis apposée sur un support afin de composer votre propre herbier. Vous repartirez avec une création délicate, mêlant fil, textile et botanique.

Ouverture des inscriptions le lundi 30 mars à partir de 10h30.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les résidents des Ateliers de Paris vous ouvrent leurs portes les vendredi 10 et samedi 11 avril, de 14h à 19h. En complément de ces visites, des ateliers gratuits ouverts à tous seront animés par Julie Percillier, Font&Romani et Marie Archambaud.

Le samedi 11 avril 2026

de 10h30 à 11h30

gratuit

Atelier gratuit pour adultes et enfants à partir de 8 ans, sur inscriptions uniquement.



Ouverture des inscriptions le lundi 30 mars à partir de 10h30.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T13:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T14:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T10:30:00+02:00_2026-04-11T11:30:00+02:00

Incubateur Faidherbe – Les Ateliers de Paris 28 rue Faidherbe 75011 Paris



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