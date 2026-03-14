Journées Européennes des Métiers d’Art : Atelier de broderie métallique avec Marie Archambaud Incubateur Faidherbe – Les Ateliers de Paris Paris

Marie Archambaud est brodeuse métallique et actuellement résidente aux Ateliers de Paris, l’incubateur de la Ville de Paris dédié au design, à la mode et aux métiers d’art.

L’atelier propose de découvrir le travail du fil métallique au cœur du studio de création. Fils dorés ou argentés et cannetille sont travaillés à la main avec ciseaux, pinces et marteaux. L’ensemble du matériel est fourni et aucune compétence n’est requise. Guidé pas à pas par Marie, chaque participant repartira avec sa fleur métallique.

Lien d’inscription en ligne le 30 mars à 10h30.

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les résidents des Ateliers de Paris vous ouvrent leurs portes les vendredi 10 et samedi 11 avril, de 14h à 19h. En complément de ces visites, Marie Archambaud, Font&Romani et Julie Percillier animeront des ateliers gratuits ouverts à tous.

Le samedi 11 avril 2026

de 16h30 à 18h30

gratuit

Atelier gratuit à partir de 10 ans sur inscription uniquement.

Ouverture des inscriptions le 30 mars à partir de 10h30.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T16:30:00+02:00_2026-04-11T18:30:00+02:00

Incubateur Faidherbe – Les Ateliers de Paris 28 rue Faidherbe 75011 Paris



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