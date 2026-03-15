Le studio Font&Romani réalise des objets textiles selon la technique de tissage artisanale de la Savonnerie. Leurs créations monochromes, tissées à quatre mains et sculptées dans l’épaisseur du velours de laine, ont pour toile de fond les thèmes des mythes et des récits antiques. Le studio est actuellement en résidence aux Ateliers de Paris, l’incubateur de la Ville de Paris dédié au design, à la mode et aux métiers d’art.

Apprenez les bases du tissage avec Charlotte Font et Charlotte Romani, lissières et fondatrices de l’atelier FONT&ROMANI.

Un fruit pousse patiemment sur son arbre. De la même façon, vous allez tisser votre fruit, fil après fil et ligne après ligne, pour voir naître votre création sous vos doigts. Pour ce faire, nous vous initierons au point de tapisserie et au point noué pour représenter un fruit en couleur et en volume. Vous repartirez avec votre carte tissée, qui ornera joliment votre frigo.

Outils et matériaux fournis, venez comme vous êtes !

Lien d’inscription à partir du 30 mars à 10h30/

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, les résidents des Ateliers de Paris vous ouvrent leurs portes les vendredi 10 et samedi 11 avril, de 14h à 19h. En complément de ces visites, des ateliers gratuits ouverts à tous seront animés par Font&Romani, Marie Archambaud et Julie Percillier.

Le samedi 11 avril 2026

de 14h30 à 16h30

gratuit

Atelier gratuit pour adultes et enfants à partir de 7 ans, sur inscriptions uniquement.



Ouverture des inscriptions le lundi 30 mars à partir de 10h30.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-11T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-11T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-11T14:30:00+02:00_2026-04-11T16:30:00+02:00

Incubateur Faidherbe – Les Ateliers de Paris 28 rue Faidherbe 75011 Paris



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