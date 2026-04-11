Bourges

Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier d’Initiation à la Linogravure

13 Rue Edouard Branly Bourges Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Initiez-vous à la linogravure au Musée Estève avec Coucouche Papier, lors des Journées Européennes des Métiers d’Art.

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée Estève accueille un atelier d’initiation à la linogravure animé par Coucouche Papier, samedi 11 avril 2026. Cette activité propose aux participants, dès 8 ans, de découvrir une technique d’impression artisanale en explorant les gestes et les outils propres à cet art graphique. Un rendez-vous créatif et accessible pour s’initier aux métiers d’art autour du thème Cœurs à l’ouvrage . Atelier gratuit, sur inscription. .

13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 maisondesmusees@ville-bourges.fr

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English :

Learn linocut at the Musée Estève with Coucouche Papier, during the Journées Européennes des Métiers d?Art.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier d’Initiation à la Linogravure Bourges a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES