Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier d’Initiation à la Linogravure Bourges
Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier d’Initiation à la Linogravure Bourges samedi 11 avril 2026.
Bourges
Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier d’Initiation à la Linogravure
13 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 14:30:00
fin : 2026-04-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Initiez-vous à la linogravure au Musée Estève avec Coucouche Papier, lors des Journées Européennes des Métiers d’Art.
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, le Musée Estève accueille un atelier d’initiation à la linogravure animé par Coucouche Papier, samedi 11 avril 2026. Cette activité propose aux participants, dès 8 ans, de découvrir une technique d’impression artisanale en explorant les gestes et les outils propres à cet art graphique. Un rendez-vous créatif et accessible pour s’initier aux métiers d’art autour du thème Cœurs à l’ouvrage . Atelier gratuit, sur inscription. .
13 Rue Edouard Branly Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 75 38 maisondesmusees@ville-bourges.fr
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English :
Learn linocut at the Musée Estève with Coucouche Papier, during the Journées Européennes des Métiers d?Art.
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier d’Initiation à la Linogravure Bourges a été mis à jour le 2026-04-07 par OT BOURGES
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