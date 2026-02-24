Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier du vitrail portes ouvertes Bosseboeuf Cécile Villebois-Lavalette

Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier du vitrail portes ouvertes

Bosseboeuf Cécile 26 Grand Rue Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Découverte de l’art du vitrail traditionnel.

.

Bosseboeuf Cécile 26 Grand Rue Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 79 98 72 cabane.vitrail@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the art of traditional stained glass.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier du vitrail portes ouvertes Villebois-Lavalette a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de tourisme du Sud Charente