Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye Atelier 2 Saint-Amand-en-Puisaye
Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye Atelier 2 Saint-Amand-en-Puisaye samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye
Atelier 2 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 19:00:00
Date(s) :
2026-04-11
A l’occasion des journées européennes des métiers d’art organisées par l’institut pour les savoir-faire français du 7 au 12 avril 2026, l’atelier Vitrail de Puisaye ouvre ses portes aux visiteurs les samedi 11 et dimanche 12 avril de 10 heures à 19 heures.
Au programme expositions, ventes, démonstrations .
Atelier 2 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 99 77 atelier@vitrail-puisaye.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Saint-Amand-en-Puisaye (Nièvre)
- Zéro 8 Galerie de l’Art et la Matière Saint-Amand-en-Puisaye 4 avril 2026
- Le chant des Forêts ancienne halle Saint-Amand-en-Puisaye 13 avril 2026
- Maison Fort Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre 1 mai 2026
- Les Méandres de la Vrille Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre 1 mai 2026
- Le Chemin Carriès Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre 1 mai 2026