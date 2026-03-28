Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye Atelier 2 Saint-Amand-en-Puisaye

Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye

Atelier 2 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

A l’occasion des journées européennes des métiers d’art organisées par l’institut pour les savoir-faire français du 7 au 12 avril 2026, l’atelier Vitrail de Puisaye ouvre ses portes aux visiteurs les samedi 11 et dimanche 12 avril de 10 heures à 19 heures.

Au programme expositions, ventes, démonstrations .

Atelier 2 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 45 50 99 77 atelier@vitrail-puisaye.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Atelier Vitrail de Puisaye Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-03-28 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)