Journées Européennes des métiers d’art Le bourg Athis-Val de Rouvre

Journées Européennes des métiers d’art

Le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Lors des journées européennes des métiers d’art, la Carneille, commune déléguée d’Athis Val de Rouvre va se transformer en village d’artisanat d’art.

Plusieurs lieux d’exposition seront ouverts afin de faire découvrir des métiers d’art comme la céramique, la maroquinerie, le vitrail, la tapisserie d’ameublement, la joaillerie, la lunetterie, la marqueterie, le tournage du bois, le tissage, la rénovation de meuble, la gravure sur pierre, les costumes de scènes.

Les artisans présents dans les ateliers présenteront leurs créations et feront de la démonstration ce sera l’occasion de rencontrer et d’échanger autour de ces métiers. .

Le bourg La Carneille Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie +33 6 06 40 74 31 benedicteheroux@gmail.com

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English : Journées Européennes des métiers d’art

L’événement Journées Européennes des métiers d’art Athis-Val de Rouvre a été mis à jour le 2026-03-13 par Flers agglo