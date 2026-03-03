Journées Européennes des Métiers d’Art au Château Place de la 2ème DC Lunéville

Journées Européennes des Métiers d’Art au Château

Samedi 11 et dimanche 12 avril 2026, le château de Lunéville ouvre grand ses portes pour les Journées Européennes des Métiers d’Art ! Dans la fameuse résidence des Ducs de Lorraine, venez explorer, découvrir près de 15 métiers d’art, voire vous y initier… Cette manifestation est organisée par le Département de Meurthe-et-Moselle, en partenariat avec la Région Grand-Est et l’Académie de Nancy-Metz. Entrée libre Programme à venir. (journée spéciale dédiée aux scolaires, vendredi 10 avril 2026)Tout public

On Saturday April 11 and Sunday April 12, 2026, the Château de Lunéville opens its doors for the Journées Européennes des Métiers d?Art! In the famous residence of the Dukes of Lorraine, come and explore, discover and even learn about 15 different arts and crafts? This event is organized by the Département de Meurthe-et-Moselle, in partnership with the Région Grand-Est and the Académie de Nancy-Metz. Free admission Program to follow. (special day for schoolchildren, Friday April 10, 2026)

