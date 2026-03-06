Journées Européennes des Métiers d’Art Au delà du bleu Marsanne

Journées Européennes des Métiers d’Art Au delà du bleu

11 Avenue René Chartron Marsanne Drôme

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

2026-04-07

A l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Arts, l’Atelier Bleu accueille une exposition éphémère réunissant deux approches photographiques autour de la couleur bleu !

11 Avenue René Chartron Marsanne 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 74 64 61 55 edouard.mazare@gmail.com

English :

To mark the Journées Européennes des Métiers d’Arts, Atelier Bleu is hosting an ephemeral exhibition featuring two photographic approaches to the color blue!

