Journées Européennes des Métiers d’Art au Manoir de Launay

Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Venez rencontrer différents artistes dans cette belle demeure du XVème siècle pour découvrir leur savoir-faire, leurs œuvres, partager leur passion et découvrir une grande collection d’outils exposés dans les salles du château.

Le Manoir de Launay , ancien château du XVème, est un témoignage authentique de la vie du Bon Roi René, mécène des arts. Il accueille, pour le week-end des Journées Européennes des Métiers d’Art, des professionnels restaurateurs d’œuvres d’art et créateurs inscrits dans une démarche contemporaine. Cette exposition métiers d’art a lieu dans le cloître du Manoir, en accès gratuit et accessible aux personnes handicapées.

Un lien entre métiers d’art et ce manoir est assuré par Philippe Brissy, Maître verrier , travaillant à la restauration des vitraux avec le menuisier. Ils pourront ainsi expliquer leur travail de restauration des fenêtres du château.

Pascale Brigand, Peintre créatrice céramique et verre , installée depuis 2000, peint sur mesure sur porcelaine et carrelage faïence. Elle présentera ses créations en céramique et en verre et proposera une découverte de la peinture sur céramique.

Angélina Viault, Artisane Tapissière d’ameublement depuis 2012, vous propose de découvrir son savoir-faire à travers une démonstration sur la restauration d’un fauteuil en technique traditionnelle en crin et vous propose de vous essayer sur ce projet, de découvrir les métiers et les outils.

Gilles Chevet, Artisan Ebéniste, crée vos meubles selon vos souhaits, meubles massifs ou plaqués. Il explique son métier et présente ses meubles contemporains.

Christophe Allier, Sculpteur sur pierre , vous fait découvrir son travail de taille de pierre et expose ses sculptures réalisées grâce à une alliance de tuffeau et de ceps de vigne.

Des passionnés du patrimoine présentent la collection de l’association Outil poésie ouvrière , avec plus de mille outils d’artisans exposés dans des salles du château.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 11 au dimanche 12 avril 2026 de 10h à 12h et de 13h à 18h. .

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 23 77 55

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English :

Come and meet various artists in this beautiful 15th-century residence to discover their skills and works, share their passion and discover a large collection of tools on display in the château’s rooms.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art au Manoir de Launay Villebernier a été mis à jour le 2026-03-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME