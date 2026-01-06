Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée Au fil du Papier Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson

Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée Au fil du Papier

Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, le musée municipal Au fil du Papier de Pont-à-Mousson ouvrira ses portes gratuitement au public le samedi 11 et dimanche 12 avril, de 14h à 18h.

Le public pourra venir rencontrer deux artisans d’exception du bassin mussipontain

Nicolas CAUVY, Tapissier en siège de La Clinique du Siège

Eva DELLE MONACHE, MaroquinièreTout public

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Musée Au fil du Papier 13 rue Magot de Rogéville Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 87 80 14 musee@villepam.fr

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English :

As part of the Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, Pont-à-Mousson’s Au fil du Papier municipal museum will be opening its doors to the public free of charge on Saturday April 11 and Sunday April 12, from 2pm to 6pm.

The public can come and meet two exceptional artisans from the Mussipont basin:

Nicolas CAUVY, upholsterer with La Clinique du Siège

Eva DELLE MONACHE, Leatherworker

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art au Musée Au fil du Papier Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-03-28 par OT PONT A MOUSSON