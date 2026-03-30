JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Village d’artistes de Rablay-sur-Layon Bellevigne-en-Layon samedi 11 avril 2026.
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES
Village d’artistes de Rablay-sur-Layon 8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Le Village d’Artistes de Rablay-sur-Layon participe chaque année à ces journées de mise en valeur des Métiers d’Art.
Le Village d’Artistes participe cette année encore aux Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), les 11 et 12 avril 2026, de 14h30 à 18h30.
À cette occasion, trois artisans exposants viendront proposer des démonstrations de leur savoir-faire au sein du Village d’Artistes
– Stéphanie Beaudoin Goujon, céramiste
– Priscille Bouchaud, artisane vitrail
– Sophie Gaborit, artiste textile (samedi 11 avril)
Un circuit dans le village invite à la rencontre des artistes locaux.
Découvrez aussi la première édition Capsule ! Libre et évolutif, cet espace invite toute l’année à découvrir les Métiers d’Art.
Pour cette grande première, les artistes/artisanes Sophie Gaborit et Virginie Couffin imaginent la rencontre du textile et de la céramique — l’un fluide, l’autre brut. Les œuvres dialoguent et se mêlent, laissant surgir des échos inattendus. L’ensemble donne à sentir le travail de l’atelier.
Informations https://www.villageartistesrablay.com/rendez-vous/journees-europeennes-des-metiers-dart/ .
Village d’artistes de Rablay-sur-Layon 8 rue du Mail Bellevigne-en-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 61 32 contact@villageartistesrablay.com
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English :
The Artists’ Village of Rablay-sur-Layon participates each year in these days of promotion of the Arts and Crafts.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART AU VILLAGE D’ARTISTES Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages
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