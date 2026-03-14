Journées européennes des métiers d’art aux Archives nationales d’outre-mer Archives nationales d’Outre Mer Aix-en-Provence

Journées européennes des métiers d’art aux Archives nationales d’outre-mer

Jeudi 9 avril 2026 de 10h à 11h30 et de 14h à 15h30. Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09

fin : 2026-04-09

Date(s) :

2026-04-09

À l’occasion des Journées européennes des métiers d’art, qui ont lieu du 7 au 12 avril, les Archives nationales d’outre-mer vous ouvrent exceptionnellement les portes de leurs ateliers de restauration et de photographie !

Curieux de découvrir le travail des restaurateurs et des photographes d’art ?



Participez à nos visites guidées accompagnés de professionnels et explorez les coulisses ainsi que les enjeux scientifiques et techniques liés à la conservation et à la valorisation du patrimoine.



Afin de pouvoir commencer à l’heure, nous vous remercions d’arriver un peu avant le début de la visite. .

Archives nationales d’Outre Mer 29 chemin du Moulin de Testas Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

To mark the Journées européennes des métiers d?art, which take place from April 7 to 12, the Archives nationales d?outre-mer are exceptionally opening the doors of their restoration and photography workshops!

L’événement Journées européennes des métiers d’art aux Archives nationales d’outre-mer Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme d’Aix en Provence