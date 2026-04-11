Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire, Les Petites Écuries, Nantes
Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire, Les Petites Écuries, Nantes samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art aux Petites Écuries – Arts du feu et du faire 11 et 12 avril Les Petites Écuries Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-11T14:00:00+02:00 – 2026-04-11T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-12T14:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’atelier céramique de Marie Hulbert et Simon Fédou, l’atelier verre d’Arcam Glass et l’exposition « Une généalogie des souffles » du plasticien Alan Affichard. Des démonstrations des pratiques auront lieu sur toute la durée des ouvertures.
Actualités :
EXPOSITION Alan Affichard Une généalogie des souffles 03.03 – 26.04
JOURNÉES EUROPÉENNES DES MÉTIERS D’ART 11.04 – 12.04
Les Petites Écuries 1-4 square Mathurin Méheut, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.journeesdesmetiersdart.fr/programme/#/pinpoints/91541869 »}]
Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, les ateliers des Petites Écuries ouvrent leurs portes !
Les Petites Écuries, photographie : Philippe Piron
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