Bar-sur-Seine

Journées Européennes des Métiers d’Art

154 Grande Rue de la résistance Bar-sur-Seine Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La ville de Bar-sur-Seine vous donne rendez-vous aux Journées Européennes des Métiers d’Art !

L’artisanat d’art fait battre le cœur de la ruralité. Découvrez les artisans d’art qui font battre le cœur de notre région. .

154 Grande Rue de la résistance Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est +33 6 30 01 56 18 manager@bar-sur-seine.fr

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English :

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Bar-sur-Seine a été mis à jour le 2026-02-27 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne