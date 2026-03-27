Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne
Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne mardi 7 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art
Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-07
Au cœur de la ville, les artisans d’art créent et restaurent des objets uniques, faisant vivre un précieux patrimoine immatériel.
Du 7 au 12 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art, sur le thème Cœurs à l’ouvrage , mettent à l’honneur ces savoir-faire. Exposition Explosif à la Poudrière, Rencontres de l’Artisanat sous chapiteau et ateliers ouverts rythment l’événement. Jeux de piste, visites, démonstrations et initiations invitent à découvrir plus de vingt métiers et plus de soixante artisans.
Un temps fort pour soutenir les professionnels locaux, partager un art de vivre et susciter des vocations. .
Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bayonne
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