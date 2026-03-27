Journées Européennes des Métiers d’Art

Divers lieux Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Au cœur de la ville, les artisans d’art créent et restaurent des objets uniques, faisant vivre un précieux patrimoine immatériel.

Du 7 au 12 avril, les Journées Européennes des Métiers d’Art, sur le thème Cœurs à l’ouvrage , mettent à l’honneur ces savoir-faire. Exposition Explosif à la Poudrière, Rencontres de l’Artisanat sous chapiteau et ateliers ouverts rythment l’événement. Jeux de piste, visites, démonstrations et initiations invitent à découvrir plus de vingt métiers et plus de soixante artisans.

Un temps fort pour soutenir les professionnels locaux, partager un art de vivre et susciter des vocations. .

Divers lieux Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 46 09 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Bayonne a été mis à jour le 2026-03-23 par OT Bayonne