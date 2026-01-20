Journées Européennes des Métiers d’Art

1 Place de la Cathédrale Bazas Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Rendez-vous cette année pour découvrir 30 artisans à l’occasion de ces journées.

L’association Place des Arts organise une exposition tout le week-end sous la halle de la mairie et au Cercle des Arts. Au programme démonstrations de savoir-faire, ateliers de découverte des métiers d’art. .

1 Place de la Cathédrale Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 25 84 placedesarts33jema@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes des Métiers d’Art

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Bazas a été mis à jour le 2026-01-17 par La Gironde du Sud