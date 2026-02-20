Journées Européennes des métiers d’Art: Carte Blanche à L’Art’elier la Bergerie du château de Sainte-Suzanne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Journées Européennes des métiers d’Art: Carte Blanche à L’Art’elier

la Bergerie du château de Sainte-Suzanne 9 rue Fouquet de Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

L’ART’elier participe aux »Journées Européennes des Métiers d’Art »

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), le château ouvre les portes de la Bergerie et propose à l’Association Art’elier une nouvelle carte blanche. Une dizaine d’artisans d’art mis à l’honneur expriment leur savoir-faire dans les matières les plus variées terre, fer, peinture, laine… Certains d’entre eux sont présents lors de deux jours pour expliquer au public leurs créations et assurer des démonstrations.

Entrée libre .

la Bergerie du château de Sainte-Suzanne 9 rue Fouquet de Varenne Sainte-Suzanne-et-Chammes 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 92 45 46 dobartbois@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

ART’elier takes part in the »Journées Européennes des Métiers d’Art »

L’événement Journées Européennes des métiers d’Art: Carte Blanche à L’Art’elier Sainte-Suzanne-et-Chammes a été mis à jour le 2026-03-07 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons