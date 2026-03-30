Journées européennes des métiers d’art

Divers ateliers boutiques Charroux Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

7 ateliers d’art ouvrent leurs portes ! Céramique, vitrail, dentelle… Rencontrez des artisanes passionnées et soutenez l’Asem. Un week-end unique au cœur d’un village d’exception !

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Divers ateliers boutiques Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

7 art workshops open their doors! Ceramics, stained glass, lace? Meet passionate craftswomen and support Asem. A unique weekend in the heart of an exceptional village!

L’événement Journées européennes des métiers d’art Charroux a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de tourisme Val de Sioule