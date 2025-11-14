Journées Européennes des Métiers d’Art Cœur à l’ouvrage à l’espace Chabrillan Espace Chabrillan Montélimar

Journées Européennes des Métiers d’Art Cœur à l’ouvrage à l’espace Chabrillan

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 08:00:00

fin : 2026-04-11 14:00:00

Date(s) :

2026-04-10

La Ville de Montélimar accueille pour la 3ème année les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). Cet évènement mettra en lumière le talent et la créativité des artisans locaux, offrant ainsi une occasion unique de découvrir leurs métiers d’art.

.

Espace Chabrillan 127 rue Pierre Julien Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 24 georgia.vergier@montelimar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 3rd year running, Montélimar is hosting the Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA). This event will highlight the talent and creativity of local craftsmen, offering a unique opportunity to discover their craft.

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Cœur à l’ouvrage à l’espace Chabrillan Montélimar a été mis à jour le 2026-03-04 par Montélimar Tourisme Agglomération