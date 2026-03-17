Journées Européennes des Métiers d’Art Coeur en dentelle le bourg Magny-le-Désert

Journées Européennes des Métiers d’Art Coeur en dentelle

le bourg Salle communale Magny-le-Désert Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dentelle aux fuseaux je propose une exposition d’une partie de mes créations, avec démonstrations d’œuvres en cours de réalisations. Vous pourrez découvrir les différentes étapes. Du projet d’un dessin artistique au dessin technique définissant l’emplacement de chaque épingles, avec du cœur à l’ouvrage pour les heures de réalisation en entrecroisent les fils embobinées sur les fuseaux, maintenu par une grande quantité d’épingles.

Vous pourrez découvrir le matériel et vous essayez à cette technique passionnante.

Tout le programme JEMA sur https://cma-normandie.fr/ljn .

le bourg Salle communale Magny-le-Désert 61600 Orne Normandie +33 6 34 96 63 95 patriciadentelle@sfr.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Coeur en dentelle

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Coeur en dentelle Magny-le-Désert a été mis à jour le 2026-03-17 par Orne Tourisme