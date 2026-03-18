Journées Européennes des Métiers d’Art Coeurs à l’ouvrage

Place des Arcades et Salle d’Aquitaine Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-10

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art , Monflanquin l’un des Plus Beaux Villages de France, met à l’honneur les savoir-faire des artisans d’art à travers une exposition immersive, des ateliers éphémères et des démonstrations, autour du thème Cœurs à l’ouvrage

Au programme

# Exposition Cœurs d’artisans à la salle d’Aquitaine. L’Excellence au cœur de l’artisanat d’art

#Parcours découverte des métiers d’art

#Ateliers éphémères & démonstrations Salle et jardin de la Maison paroissiale

# Exposition LIRE LA VILLE de Guillaume de la Follye de Joux à POLLEN,

# Programmation jeune public visite guidée de l’exposition Cœurs d’artisans à la demande, démonstrations (cartonnage d’art, tissage, conception bijou), ateliers d’initiation mini tissage, sculpture er décoration sur bois de calebasse …

Informations complètes et programmation détaillée sur urlr.me/TPp6tm .

Place des Arcades et Salle d’Aquitaine Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 05

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Coeurs à l’ouvrage

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Coeurs à l’ouvrage Monflanquin a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Coeur de Bastides