Journées européennes des métiers d’art Costumes en lumières Maison Tricard Le Bugue

Journées européennes des métiers d’art Costumes en lumières

Maison Tricard 40 Grand Rue Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Pensée comme une mise en scène immersive , l’exposition s’articule autour d’un assemblage d’œuvres individuelles qui dialoguent et se répondent . Entrée libre sur rendez-vous

Pour la cinquième année consécutive , la Maison Tricard et Catherine Ingrassia uniront leurs savoir-faire à l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art . Elles présenteront une nouvelle édition de leur exposition commune Costumes en Lumières .

Pensée comme une mise en scène immersive , l’exposition s’articule autour d’un assemblage d’œuvres individuelles qui dialoguent et se répondent .

Les costumes de Catherine Ingrassia , façonnés à partir de textiles recyclés, naturels ou détournés, deviennent des paysages oniriques, des planètes textiles riches en textures et en reliefs.

Les lampes de Maison Tricard , conçues en matériaux nobles ou inattendus, révèlent ces silhouettes par des jeux d’ombre et de lumière, dessinant des constellations lumineuses autour des créations textiles.

Sur Rendez-vous .

Maison Tricard 40 Grand Rue Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 64 01 25 maison.tricard@gmail.com

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English : Journées européennes des métiers d’art Costumes en lumières

Conceived as an immersive setting, the exhibition is structured around an assemblage of individual works that interact and respond to one another. Free admission by appointment

L’événement Journées européennes des métiers d’art Costumes en lumières Le Bugue a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère