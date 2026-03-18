Journées Européennes des Métiers d’Art > Couleurs et transparences

21 Rue des Chéris Ducey-Les Chéris Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-09

Le verre est un matériau fascinant. Grâce à des ingrédients naturels, il devient transparent, résistant et intemporel. Contrairement à d’autres matériaux, il peut être réutilisé sans fin, ce qui en fait un allié pour un avenir plus durable.

Découvrez ses secrets lors de ma présentation comment est-il fabriqué ? Comment le travaillent les souffleurs de verre artisanaux ? Assistez à une démonstration pour le voir prendre vie sous vos yeux !

Démonstration 14h30 et 17h00

Dans mon atelier, je façonne le verre comme on cultive un jardin avec patience, lumière et passion.

Mes créations, inspirées par la nature et la poésie des saisons , captent l’éclat du soleil, dansent avec le vent et invitent la beauté à entrer, au jardin comme à la maison. .

21 Rue des Chéris Ducey-Les Chéris 50220 Manche Normandie +33 6 81 90 13 28 lesouffledhestia@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Couleurs et transparences

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Couleurs et transparences Ducey-Les Chéris a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche