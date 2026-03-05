Journées Européennes des Métiers d’Art

Coutances Manche

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12

2026-04-07

Les JEMA, événement uniquement au monde, proposent au grand public une immersion dans le secteur des Métiers d’Art, au travers d’une sélection de programmations de qualité et d’acteurs engagés portes ouvertes d’ateliers, expositions, démonstrations de professionnels… Rendez-vous pour cette 20e édition du 7 au 12 avril partout en France et en Europe. .

Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 62 61

