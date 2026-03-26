Journées Européennes des Métiers d’art Atelier ALKANNA Cunelières

Journées Européennes des Métiers d’art

Atelier ALKANNA 20 Rue des Orgues Cunelières Territoire de Belfort

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, j’ouvre les portes de mon atelier.

Venez découvrir mon métier de peintre sur mobilier, les techniques que j’utilise, et les coulisses de la transformation des meubles anciens.

Je serai ravie d’échanger avec vous et de vous faire entrer dans mon univers.

Entrée libre au plaisir de vous accueillir .

Atelier ALKANNA 20 Rue des Orgues Cunelières 90150 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 7 81 23 15 73 atelieralkanna@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’art

L’événement Journées Européennes des Métiers d’art Cunelières a été mis à jour le 2026-03-26 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)