Journées européennes des métiers d’art dans les Baronnies en Drôme Provençale Buis-les-Baronnies

Journées européennes des métiers d’art dans les Baronnies en Drôme Provençale

place des Quinconces Buis-les-Baronnies Drôme

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Découvrez la première édition des Journées européennes des métiers d’art dans les Baronnies en Drôme Provençale ! Une rencontre avec l’artisanat local, entre tradition et innovation.

place des Quinconces Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 04 59 buis@baronnies-tourisme.com

Discover the first edition of the Journées européennes des métiers d?art in the Baronnies region of Drôme Provençale! An encounter with local craftsmanship, between tradition and innovation.

