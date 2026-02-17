Journées européennes des métiers d’art dans les Baronnies en Drôme Provençale Nyons
divers lieux Nyons Drôme
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
2026-04-11
Découvrez la première édition des Journées européennes des métiers d’art dans les Baronnies en Drôme Provençale ! Une rencontre avec l’artisanat local, entre tradition et innovation.
divers lieux Nyons 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 10 35 info@baronnies-tourisme.com
English :
Discover the first edition of the Journées européennes des métiers d?art in the Baronnies region of Drôme Provençale! An encounter with local craftsmanship, between tradition and innovation.
