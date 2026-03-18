Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la céramique en Baie du Mont-Saint-Michel Tanis

Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la céramique en Baie du Mont-Saint-Michel

6 rue Bellevue Tanis Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-11

C’est à Tanis, petit village en Baie du Mont Saint-Michel, que j’aurai le plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter mon atelier. Plasticienne céramiste, j’utilise autant le grès que la porcelaine pour donner vie à mes différents projets. En fonction du résultat recherché, je choisis entre cuisson électrique où cuisson à gaz pour le Raku.

Créant essentiellement des tableaux , je compose avec d’autres matières ardoises, cyanotypes, et transferts photo.

Je partagerai avec plaisir mon univers, mes intentions et mes techniques au cours de cette visite avec vous. En trente minutes, j’essayerai de vous faire découvrir les différentes étapes, de la conception à la réalisation d’un objet céramique. À partir de travaux en cours, de la table de modelage, des étagères remplies de pièces en phase de séchage et celles réunissant les pièces finies, vous aurez un aperçu complet du long processus menant du pain de terre à l’objet sculptural ou utilitaire.

Pour partager au mieux cette passion avec vous, merci de prendre rendez-vous.

Programmation dédiée jeune public

Sur inscription, certains jours, je ferai une initiation au modelage, pour les petits et grands enfants (pour ravir les parents souhaitant partager cet événement). Après une petite visite de l’atelier, un atelier découverte d’une heure vous sera proposé l’occasion de créer une pièce à partir d’un moule d’estampage que vous aurez loisir de personnaliser. Votre création sera cuite dans le trimestre suivant.

Une participation de 20 € vous sera demandée pour couvrir les frais de terre, de couverture et de cuisson.

Sur rendez-vous. .

6 rue Bellevue Tanis 50170 Manche Normandie +33 6 73 97 70 27 atelier.autresterres@laposte.net

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la céramique en Baie du Mont-Saint-Michel

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la céramique en Baie du Mont-Saint-Michel Tanis a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche