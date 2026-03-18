Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure Saint-Sauveur-le-Vicomte
Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure Saint-Sauveur-le-Vicomte samedi 11 avril 2026.
Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure
1 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Dans le cadre des JEMA 2026, Stéphanie BRETON, Artisan d’Art Relieuse, vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son métier et vous apporter ses conseils.
Elle procédera à des démonstrations réparation, restauration, création… en fonction des travaux en cours au moment de l’événement. .
1 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 53 71 66 reliure.ch@gmail.com
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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure
L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche