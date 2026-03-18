Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure

1 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre des JEMA 2026, Stéphanie BRETON, Artisan d’Art Relieuse, vous accueille dans son atelier pour vous faire découvrir son métier et vous apporter ses conseils.

Elle procédera à des démonstrations réparation, restauration, création… en fonction des travaux en cours au moment de l’événement. .

1 Rue Bottin Desylles Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 53 71 66 reliure.ch@gmail.com

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte de la reliure Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche