Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte du vitrail

La Bambière Saint-Hilaire-du-Harcouët Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-10 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Créatrice de vitraux, Aurélie HAUGEARD travaille le verre sous toutes ses formes, venez découvrir le métier de vitrailliste, son histoire ainsi que l’oeuvre du peintre verrier Xavier Josso.

Dans le cadre des JEMA, elle vous propose ce programme

Vendredi 10 avril: découverte du vitrail pour les scolaires (exposition, démonstration). .

La Bambière Saint-Hilaire-du-Harcouët 50600 Manche Normandie +33 6 77 87 32 61 aurelie@vitrarius.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte du vitrail

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art > Découverte du vitrail Saint-Hilaire-du-Harcouët a été mis à jour le 2026-03-18 par Attitude Manche