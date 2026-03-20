Journées Européennes des Métiers d’Art Découvrir un atelier de reliure traditionnelle Atelier Théus Mahéru

Journées Européennes des Métiers d’Art Découvrir un atelier de reliure traditionnelle

Atelier Théus 23 route des terres rouges Mahéru Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Découvrez mon activité de reliure et restauration de livres. La visite de l’atelier comprend une description des outils, machines et matières premières, ainsi que des démonstrations reliure, dorure sur cuir et marbrure papier.

Tout le programme JEMA sur https://cma-normandie.fr/ljn .

Atelier Théus 23 route des terres rouges Mahéru 61380 Orne Normandie +33 2 33 34 03 47 aegillot@yahoo.fr

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English : Journées Européennes des Métiers d’Art Découvrir un atelier de reliure traditionnelle

L’événement Journées Européennes des Métiers d’Art Découvrir un atelier de reliure traditionnelle Mahéru a été mis à jour le 2026-03-20 par Orne Tourisme