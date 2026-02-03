Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de fabrication de fleurs en tissus dans l’atelier de la couturière Anne-Marie Laval Rue du château Bruniquel

Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de fabrication de fleurs en tissus dans l’atelier de la couturière Anne-Marie Laval

Rue du château Atelier d’Anne-Marie Laval Bruniquel Tarn-et-Garonne

Début : 2026-04-11 15:30:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

2026-04-11 2026-04-12

Anne-Marie Laval confectionne des articles en tissus recyclés (sacs, bijoux, pochettes, poules décoration,…), ce qui lui permet de donner une seconde vie aux textiles.

Anne-Marie Laval makes items from recycled fabrics (bags, jewelry, pouches, decorative hens, etc.), giving textiles a second life.

