Journées Européennes des Métiers d’Art Démonstration de fabrication de fleurs en tissus dans l’atelier de la couturière Anne-Marie Laval Rue du château Bruniquel samedi 11 avril 2026.
Rue du château Atelier d’Anne-Marie Laval Bruniquel Tarn-et-Garonne
Début : 2026-04-11 15:30:00
fin : 2026-04-11 19:00:00
2026-04-11 2026-04-12
Anne-Marie Laval confectionne des articles en tissus recyclés (sacs, bijoux, pochettes, poules décoration,…), ce qui lui permet de donner une seconde vie aux textiles.
Rue du château Atelier d’Anne-Marie Laval Bruniquel 82800 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 67 29 84
English :
Anne-Marie Laval makes items from recycled fabrics (bags, jewelry, pouches, decorative hens, etc.), giving textiles a second life.
